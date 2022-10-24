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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yetiştirilen mango yurt dışından da alıcı buluyor

AA

Antalya'da yetiştirilen mango yurt dışından da alıcı buluyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ananastan kamkata, papayadan ejder meyvesine 20'in üzerinde tropikal meyvenin yetiştirildiği Antalya'da üretilen muz ve avokadonun ardından mango da yurt dışından talep görüyor.

Uygun iklimi dolayısıyla çeşit çeşit sebze ve meyvenin yetiştirilebildiği Antalya'da üreticiler, son yıllarda katma değeri yüksek tropikal meyvelere yöneldi.

Özellikle Alanya, Gazipaşa, Manavgat bölgeleri başta olmak üzere kentin kıyı şeridinde mangodan ananasa, papayadan kamkata, ejder meyvesinden passifloraya kadar çok sayıda tropikal meyve üretiliyor.

Kentte yetiştirilen muz ve avokadonun ardından ana vatanı Hindistan olan mango da önemli bir ticari değere ulaştı. Antalya'da yaklaşık 150 dekar alanda üretimi yapılan mango, hasadın ardından paketlenip süper marketlere satılıyor. Son dönemlerde üretimi artan mango, dış pazarda alıcı buluyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, tropikal meyvede üretim alanlarının genişlemesiyle ihracat payının arttığını söyledi.

Bu ürünlerden birinin de mango olduğunu belirten Çavuşoğlu, mangoda geçen yıla göre üretim alanının yaklaşık 3 kat arttığını kaydetti.

Ürün çeşitliliğinin artmasının sevindirici olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Her üründe öncelikle iç piyasa ihtiyaçları karşılanıyor, sonra ihracata gidiyor. Mangoda yavaş yavaş ihracatımız başladı, Türkiye genelinde şu anda 1 milyon 600 bin dolar gibi rakama ulaştık. Tabii bu daha başlangıç ama üretimin artmasıyla ihracatın artacağını net olarak görmekteyiz. İhracatı büyütmemiz noktasında gelecek vadediyor."

Çavuşoğlu, gelecek yıllarda hem mangoda hem de diğer tropikal meyvelerde yetiştirilen ve ihraç edilen ürün miktarlarının daha da artacağına inandıklarını ifade etti.

- Aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor

Tropikal meyve ihracatı yapan Mert Tarım'ın Genel Müdürü Ufuk Güngör, bu yıl "yerli mango"da ilk ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya'da yetiştirilen mangonun aroması ve lezzetiyle öne çıktığını belirten Güngör, yerli üretim mangonun yurt dışında talep görmeye başladığını kaydetti.

Firma olarak özellikle tropikal meyve konusunda önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduklarını ve Antalya'da yetişen ürünlerin yurt dışına gönderilmesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Güngör, "İlk sevkiyatımız Moskova'ya gidiyor. Ürünleri Rusya pazarına, hafta sonu raflarda olacak şekilde planlayıp, gönderiyoruz. Kazakistan ve başka ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

Güngör, tropikal meyvelerin birim başına satış fiyatlarının geleneksel ürünlere göre oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

Gazipaşa ilçesinde tropikal meyve üreticiliği yapan Musa Ersoy ise daha önce muz ürettiğini ancak muz bahçelerinin artmasıyla mangoya yöneldiğini söyledi.

Bahçesinde 4-5 çeşit mango yetiştirdiğini ve meyvenin çeşidine göre ağustos-ekim aylarında hasat edildiğini dile getiren Ersoy, "Mango, katma değeri yüksek bir ürün, 2019'da diktim, şu anda 674 ağacım var. Bakımı, ekimi, sulaması çok önemli, muz, avokado kadar su istemiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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