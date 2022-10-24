Antalya'da iş yerinin çatısından düşen kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, mobilya üretimi yapılan iş yerinin çatışından düşen kişi hayatını kaybetti.

Şafak Mahallesi'nde Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki mobilyacıyı sabah açan iş yeri çalışanı, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, çatıdan iş yerinin içine düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekibi, ölen kişinin C.B. olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, C.B'nin çatıdan düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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