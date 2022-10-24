PTT'nin 182'nci kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Posta ve Telgraf Anonim Şirketi'nin (PTT) 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

Törene, Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce, Başmüdür Yardımcısı Metin Yılmaz, başmüdürlük çalışanları, Antalya PTT Şube Müdürleri ve dağıtım personelleri katıldı.

İnce ve beraberindekiler, tören sonrası 182'nci müşteriye hediye takdim etmek üzere Antalya Güllük PTT Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Müdürlükte 182'nci müşteri olan 23 yaşındaki Rus vatandaşı Mikhail Popov'a Büyük Zafer'in 100. yılı anısına hazırlanmış olan Filatelik pul albümü hediye edildi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. PTT'nin iki asra yakın süredir halka kesintisiz hizmet verdiğini anlatan İnce, yurt içinde ve yurt dışında kargo, posta ve tebligat gibi birçok alanda çalıştıklarını belirtti.

PTT'nin Türkiye'nin en yaygın ağa sahip kurumlarından biri olduğunu dile getiren İnce, "Özellikle son dönemde Rusya ve Ukrayna krizi nedeniyle yurt dışı işlemlerimiz giderek yoğunlaştı. Halka her noktada hizmet veren bir kurumun mensubu olduğumuz için gururluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem yurt içinde, hem de yurt dışında kaliteli hizmetimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlik, pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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