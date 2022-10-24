Alanya'da bir iş yerindeki hırsızlık anı kameraya yansıdı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şekerhane Mahallesi'nde reklam ve promosyon ürünleri hazırlanan iş yerinin sahibi E.G, sabah saatlerinde geldiği dükkanında tabela imalatında kullanılan metal malzemelerin eksik olduğunu fark etti.

Güvenlik kamerasını inceleyen E.G, iş yerine gelen 2 kadının hırsızlık yaptığını görünce durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde de iş yerinin önüne gelen şüpheli 2 kadının totem tabela ve afiş imalatlarında kullanılan malzemeleri alarak uzaklaşmaları yer alıyor.







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