4. Antalya Turizm Fuarı, turizm profesyonellerini buluşturacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 27 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine dördüncü kez açacak Antalya Turizm Fuarı'nın, bu yıl 10 binden fazla turizm profesyonelini ağırlaması bekleniyor.

Fuarı organize eden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, fuarın Antalya ve turizme önemli katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve Antalya'nın, fuarcılık anlamında iyi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Meral, bu potansiyeli turizm alanında da değerlendirdiklerini kaydetti.

Antalya Expo Center ANFAŞ'ta 27-28 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Antalya Turizm Fuarı'na, 20 ülkeden 2 bin seyahat acentesinin katılacağını belirten Meral, "Geçtiğimiz sene 10 bin profesyonel turizmci ağırlamıştık. Bu sene 10 binden fazla turizm profesyonelini bir araya getireceğiz. Fuarda turizmcilerimiz 2022 yılı için birbirlerine teşekkür edip, 2023 yılı için ilk cümlelerini kuracaklar. İlerleyen yıllarda Avrupa'nın en verimli ve dikkat çekici fuarı olacağız." diye konuştu.

Fuarda iç pazar, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri gibi Türkiye'nin en önemli pazarlarından oyuncuların yer alacağını aktaran Meral, organizasyonun hem oteller hem acenteler için önemli bir fırsat barındırdığını bildirdi.

Toplantıya katılan Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Güldal Siğinç de dernek olarak fuara destek verdiklerini kaydetti.

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