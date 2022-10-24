Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde organize edilen konserde, piyanist Ahmet Sait Karabulut, soprano Burcu Bükem Kuru ve flüt sanatçısı Dilan Oğuz sahne alacak.

Konser, 27 Ekim saat 15.00'te gerçekleştirilecek.





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