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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek

AA

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müze Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde organize edilen konserde, piyanist Ahmet Sait Karabulut, soprano Burcu Bükem Kuru ve flüt sanatçısı Dilan Oğuz sahne alacak.

Konser, 27 Ekim saat 15.00'te gerçekleştirilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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