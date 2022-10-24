Antalya'da aracın motoruna gizlenen 26,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 26 kilo 500 gram sentetik uyuşturucuyu minibüsün motor kısmına saklayan şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente minibüsle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Aksu ilçesinde durdurdukları minibüste narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Aramada, aracın motor kısmındaki boş bölgelere gizlenmiş 26 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Minibüsün sürücüsü şüpheli B.D. gözaltına alındı.

Operasyon anları, polis ekiplerince kameraya kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerince durdurulan minibüste narkotik köpeğiyle yapılan arama, uyuşturucunun bulunması ve şüphelinin gözaltına alınması yer alıyor.

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