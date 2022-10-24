KUTSO Başkanı Günay için veda töreni düzenlendi

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ANTALYA (AA) - 5 Kasımda yapılacak Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklayan KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay için veda töreni düzenlendi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, KUTSO'da gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, KUTSO'nun faaliyet alanı olan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde bir çok hizmete imza attığını söyledi.



KUTSO'nun çalışmalarını sürdürürken, Kumluca merkezli değil, batı Antalya'yı birleştirerek hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Yazıcı, ''Verdiği emekler için Murat Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yaşamında başka başarılı hizmetlere imza atar." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de KUTSO ile bir çok projede işbirliği yaptıklarını ve bu süreçte KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ve ekibiyle çalışma imkanı bulduklarını kaydetti.

KUTSO Başkanı Günay da kendisi için düzenlenen törenin veda meclisi niteliğinde olduğunu belirtti.

Yaptıkları çalışmalarının amacının bölgenin insanlarının emeklerine daha fazla değer kazandırabilmek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu süreçte bana ve ekibime güvenerek bizleri bu göreve layık gören odamız üyelerine, yönetim kurulumuza, anneme, babama, oğluma ve her şeyden önemlisi her türlü sıkıntıda yanımda olan ve desteğini hiç esirgemeyen eşime teşekkür ediyorum. Benim varsa sizler üzerinde bir hakkım helal olsun, sizlerden de helallik diliyorum."

Konuşmaların ardından KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen tarafından Günay'a plaket ve yağlı boya portresi hediye edildi. Törende ayrıca Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek diğer protokol üyeleri tarafından KUTSO komitelerinde görev alan meclis üyeleri ve KUTSO çalışanlarına plaket verildi.

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