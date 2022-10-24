Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Ndao ve Fredy katılmadı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenmanla sürdürecek.

Sivasspor ile Antalyaspor, 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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