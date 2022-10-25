Antikor oluşması için "grip aşısını erken olun" uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antikor oluşması için "grip aşısını erken olun" uyarısı

AA

Antikor oluşması için "grip aşısını erken olun" uyarısı

ANTALYA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, bu yıl daha fazla görülmesi beklenen gribe karşı gerekli antikorların oluşması için bir an önce aşı yaptırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Aynı zamanda Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Ünal, 24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine ekim, kasım ve aralık aylarında solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının yüksek sayılara ulaşabildiğini söyledi.

Nezle ve gribin bazen karıştırılabildiğini belirten Ünal, nezlenin sadece üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu, burunda akıntı, öksürük, hapşırık, hafif ateş, halsizlik belirtileri gösterdiğini, gripte ise enfeksiyonun akciğerlere indiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla son 2 yıldır solunum yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğünü anımsatan Ünal, "Bu yıl gribin daha fazla ortaya çıkması bekleniyor. Grip özellikle okullardan ve çocuklardan yayılan bir hastalık. Aşılamaya bugünlerden itibaren başlamamız lazım. Çünkü antikorların oluşması 3-4 haftayı alacaktır. Mevsim başladığında korunaklı olalım. Risk grupları için aşının geri ödemesi de yapılıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden kendilerine aşı tanımlanmış diye kontrol etsinler." diye konuştu.

Solunum yolu enfeksiyonlarının bazen ağır sonuçlar oluşturabildiğine dikkati çeken Ünal, kronik hastalıkları olanların, gebelerin ya da obezitelerin gribin oluşturduğu etkilerle rahatsızlıklarının alevlenebildiğini dile getirdi.

Ünal, bu kişilerle yaşlılarda gribin ağır seyredebildiğini ve kötü sonuçlar meydana gelebildiğini ifade ederek, "Bütün bunlar olmasın diye solunum yolları enfeksiyonlarından korunmaya çalışmak lazım. Korunma 3 basamaklıdır. Birincisi sağlıklı yaşam kurallarına uymak. Uykuya çok dikkat edilmeli. İkincisi de sağlıklı ve dengeli beslenmek. Üçüncüsü ise aktif spor yaparak stresli hayattan uzak durmak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin temsilcileri ile Antalya&#039;da başlıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ...
Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin temsilcileri ile Antalya'da başlıyor 
YEREL HABERLER Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin ...
(Görüntülü) DP LİDERİ UYSAL: HERKESİN EŞİT FIRSATLARA SAHİP OLDUĞU BİR TÜRKİYE&#039;Yİ ORTAYA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DP LİDERİ UYSAL: HERKESİN EŞİT ...
DP lideri Uysal: Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkartmak istiyoruz
YEREL HABERLER DP lideri Uysal: Herkesin eşit fırsatlara sahip ...
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ...
Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
KUTSO Başkanı Günay için veda töreni düzenlendi
YEREL HABERLER KUTSO Başkanı Günay için veda töreni düzenlendi
(Görüntülü) 2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SKUTERE ÇARPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SKUTERE ÇARPAN ...
2 liselinin öldüğü kazada skutere çarpan sürücü tutuklandı (2)
YEREL HABERLER 2 liselinin öldüğü kazada skutere çarpan sürücü ...
Antalya'da aracın motoruna gizlenen 26,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da aracın motoruna gizlenen 26,5 kilogram ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze ...
4. Antalya Turizm Fuarı, turizm profesyonellerini buluşturacak
YEREL HABERLER 4. Antalya Turizm Fuarı, turizm profesyonellerini ...
Alanya'da bir iş yerindeki hırsızlık anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Alanya'da bir iş yerindeki hırsızlık anı kameraya ...
PTT'nin 182'nci kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı
YEREL HABERLER PTT'nin 182'nci kuruluş yıl dönümü Antalya'da ...
(Görüntülü)2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ SKUTERE ÇARPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ SKUTERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ...
2 liselinin öldüğü kazada skutere çarpan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER 2 liselinin öldüğü kazada skutere çarpan sürücü ...
(Görüntülü)NAR ÜRETİCİSİNİN REKOLTE SEVİNCİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)NAR ÜRETİCİSİNİN REKOLTE SEVİNCİ
(Görüntülü) ANTALYA POLİSİ&#039;NDEN UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA POLİSİ'NDEN UYUŞTURUCU ...
(Görüntülü) İŞYERİNİN ÇATISINDAN DÜŞÜP, ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞYERİNİN ÇATISINDAN DÜŞÜP, ÖLDÜ
Girmeye çalıştığı iş yerinin çatısından düşüp, öldü
YEREL HABERLER Girmeye çalıştığı iş yerinin çatısından düşüp, öldü
Antalya'da iş yerinin çatısından düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da iş yerinin çatısından düşen kişi öldü
Antalyaspor'da kale kapanmıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da kale kapanmıyor
(Görüntülü) &#039;NOEL BABA&#039;NIN MEZARI DÜNYA GÜNDEMİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'NOEL BABA'NIN MEZARI DÜNYA ...
Antalya'da yetiştirilen mango yurt dışından da alıcı buluyor
YEREL HABERLER Antalya'da yetiştirilen mango yurt dışından da alıcı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.