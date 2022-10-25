Antalya'da çalınan köpek, çipi sayesinde sahibine teslim edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 2,5 ay önce çalınan köpek, belediye ekiplerince bulunarak çipi sayesinde belirlenen sahibine ulaştırıldı.

Serik Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekibi, sahipsiz bir köpeğin bulunduğu ihbarı üzerine Yukarıkocayatak Mahallesi'ne gitti. Sokaktan alınarak veterinere götürülen Alman kurdu cinsi köpekte çip takılı olduğu görüldü.

Çip sayesinde "Oskar" isimli köpeğin aynı mahallede ikamet eden Nalan Akbaş'a ait olduğu tespit edildi.

Köpeğine kavuşan Akbaş, belediye görevlilerine teşekkür ederek, "Köpeğim 2,5 ay önce evimizin önünden çalınmıştı. Şu an çok şaşkın durumda. Çok zayıflamış. Bizi görünce hiçbir tepki vermedi. Yavruyken alıp büyüttüm." dedi.

- Sağlık durumu iyi

Veteriner Rıfat Çelik ise çipini okutarak sistemden köpeğin sahibine ulaştıklarını ifade etti.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çelik, "Sahipli hayvan olduğu için dışarıda düzenli beslenememiş. Bu nedenle çok zayıflamış durumda. Güzel bir bakımla kendini toparlayacaktır." diye konuştu.

Çipin önemine dikkat çeken Çelik, bütün evcil hayvanlara 31 Aralık 2022'ye kadar çip takılıp sisteme kayıt ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

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