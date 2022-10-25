Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gencin ailesi başka acılar yaşanmasın istiyor

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya'da otomobilin çarptığı skuterde hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinden Mahmut Yağız Balcı'nın ailesi başka ailelerin de canının yanmaması için güvenli sürüş güzergahları oluşturulmadan kiralanan elektrikli araca izin verilmemesi çağrısı yaptı.

Muratpaşa ilçesinde kullandığı skutere otomobilin çarptığı kazada arkadaşı Ada Kayahan ile hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Mahmut Yağız Balcı'nın ailesi büyük üzüntü yaşıyor.

Mahmut Yağız'ın odasına açılan kapıda taraftarı olduğu çok sevdiği Antalyaspor'un armasının yer aldığı tabelada "oğlumun odası" yazısı dikkati çekiyor. Odasında eşyaları yerli yerinde duran liseli gencin duvarda asılı eşofmanı, bisikleti ve yatağı sanki çıkıp gelecekmiş gibi hazır bekletiliyor. Mahmut Yağız'ın ders çalıştığı masadaki bilgisayarı, kitapları, kendi el yazısıyla aldığı ders notları, çözdüğü testlerin sonuçlarını gösteren çizelge yürek burkuyor.

Çocuklarının odasından bir an olsun çıkamayan aile gözyaşı döküyor. Ailenin ortak isteği ise başka ailelerin canının yanmaması için henüz altyapısı eksik olduğu için trafikte skuterin kullanılacağı alanların sınırlandırılması.

- "Oğlumun hayalleri yarım kaldı"

Acılı anne Ela Balcı, AA muhabirine, oğlu Yağız'ın olay günü dershaneye gittiğini ve daha sonra arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi.

Mahmut Yağız'ın çok sosyal bir genç olduğunu ve hayatını kaybeden arkadaşı Ada ile üniversiteye gitme hayali kurduğunu aktaran anne Balcı, "İkisi de üniversiteye gitmek istiyordu ama olmadı. Yağız yazılımcı olmak istiyordu, bilgisayara karşı hep çok ilgisi vardı. Her şey yarım kaldı, tüm hayalleri yarım kaldı. Eksik gitti. Bizim canımız yandı, Yağız çok sevdiği arkadaşını da aldı gitti, beraber gittiler. İki güzel çocuğumuz gitti." dedi.

- Evladını kaybeden acılı annenin çağrısı

Gençlerin kısa mesafelerde trafiğe takılmamak için skuterleri tercih ettiğine dikkati çeken Balcı, henüz skuter kullanımına elverişli yolların olmadığına söyledi.

Skuter için yol ve altyapı hazırlanması gerektiğine işaret eden Balcı, "Ama hiçbir kısıtlama, önlem yok, hep çocuklar kullanıyor. Bir anne olarak skutere tepkiliyim, skuterler katil. Ciğeri yanan anne olarak kaldırılsın istiyorum, başka annelerin babaların ciğeri yanmasın. Biz yandık başkası yanmasın." ifadelerini kullandı.

- "Keşke toprağa biz girsek onları çıkarabilsek"

Baba Ali Balcı ise oğlunun şen şakrak, hayatı seven ve kimseyi üzmeyen biri olduğunu dile getirdi.

Kaza günü ailecek kahvaltı ettiklerini ve oğlunun dershaneden sonra arkadaşlarıyla buluştuğunu anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Kız arkadaşını eve yalnız göndermemek için 'ben seni bırakırım' diyor, götürüyor ve giderken de başlarına böyle bir şey geliyor. 18 yaşında gencecik pırıl pırıl iki çocuk gitti. Orta okuldan beri arkadaşlardı, sonsuz dostlardı. İki dost beraber, skuter uğruna karşıdaki sürücünün hızlı olması uğruna gittiler. Karşıdaki sürücüde çok hız varmış. Bizim ciğerimiz yandı başka kimsenin ciğeri yanmasın. Kimsenin evladına bir şey olmasın. Bu acı anlatılmaz. Kimin sorumluğunda ise önlem alınsın istiyoruz. Bir altyapı yok, yol yok, bunun kullanılabileceği bir yer yok. Türkiye'ye sürekli yeni skuter firmaları giriyor, bunlara böyle izin verilmemesi gerekir. Hep 14-15 yaşında gençler bu skuterleri kullanıyor. Bizim oğlumuz da bu kadar yaşadı skuter uğruna gitti. Sözün bittiği yerdeyiz, elimizden bir şey gelmiyor. Keşke elimizden bir şey gelse, biz girsek toprağa da onları çıkarabilsek ama olmuyor."

- Antalya emniyeti denetim yaptı

Bu arada Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde skuter denetimi yaptı. Denetimlerde trafikte skuterlerle ilerleyen gençlerin kasksız oldukları ve hızla akan trafikte araçların arasından geçtikleri görüldü.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da 27 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında kentte hızla sayıları artan skuterlerin kentte trafik güvenliği açısından büyük sorun teşkil ettiğine dikkati çekmişti.

Vali Yazıcı, şunları söylmişti:



"Skuter mevzuatında, 'bu araç kendi yolunda ve bisiklet yolunda kullanılır, özel yol yok ise her yerde kullanılır.' ifadesi var. En büyük sorunumuz bu. Belediyeler alan kiralıyorlar. Yol da belediyenin işi. Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuştuk en azından mevcutta durmamız gerekiyor. Özel yol yok ise normal yolu kullanıyor en büyük problem bu. Ağır kötü sonuçlar oluyor... Skuterle ilgili mevzuat değişikliği düşünülüyor. Yaygınlaşan bir vasıta, yol yokken bunun verilmemesi gerekiyor. Bir metre bisiklet yolu yokken park alanı veriyorsunuz. Nerede sürülecek. Büyükşehir meclisinde görüşülecek en azından yeni yerler verilmemesini istiyoruz. Bunu engellemeye çalışacağız. Zaman zaman denetim yaptık. En büyük sıkıntı skuterin yolu kullanmasıdır."

Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda 22 Ekim'de otomobil sürücüsü M.C.G, Mahmut Yağız Balcı'nın kullanımındaki Ada Kayahan'ın da bulunduğu skutere çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.





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