Kumluca'da bu sezon 20 bin ton nar yetiştirilmesi bekleniyor

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 7 bin dekar alanda yetiştirdikleri narın hasadına başlayan çiftçiler, bu yıl yaklaşık 20 bin ton ürün elde edecek.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, nar hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

İlçede yaklaşık 7 bin dekar alanda üretimi yapılan narın hasadına başlandığını belirten Kökce, "Bu yıl ürünlerimiz gerçekten çok kaliteli ve güzel. Yaklaşık 20 bin ton nar rekoltesi bekliyoruz. Geçmiş yıllarda daha çok nar ağacı vardı, para etmediği için birçok vatandaşımız söktü yerine zeytin gibi çeşitli meyveler dikti." dedi.



Çiftçi Fatma Uysal, bu yıl ürünün hem kalitesinden hem de fiyatından memnun olduklarını söyledi.

Narın yetiştirilmesi kadar hasadının da önemli olduğunu dile getiren Uysal, bir işçinin günde 40-50 kasa nar toplayabildiğini ifade etti.

Uysal, narın hasat edilirken yere düşürülmemesi ve kasalara atılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Çünkü narın içindeki tanecikler en ufak darbede zarar görüyor. Bu tanecikler çürüyerek narın raf ömrünü kısaltıyor. Bu nedenle toplarken nara yumurtaymış gibi hassas davranıyoruz." diye konuştu.

Metin Küçükalcan da bahçesindeki nar ağaçlarını sökmeyi düşünürken bu yıl fiyat ve kaliteden memnun kaldığı için nar yetiştirmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

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