Yurt dışından talebi artan ejder meyvesinin üretim alanı da artacak

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ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yurt dışından talep almaya başlanan Güney Amerika orijinli ejder meyvesinin (pitaya) üretim alanının önümüzdeki 2 yılda 2 bin 500 dekardan 9 bin dekara çıkması hedefleniyor.

Elverişli iklimi ve verimli toprakları ile Alanya'da deneme dikimi yapılan ejder meyvesi bahçelerinden yüksek rekoltenin yanı sıra kaliteli ürün elde edildi. Halen sınırlı sayıda ihraç edilmeye başlanan ejder meyvesinden olumlu dönüş alınması, bu ürünün daha geniş alanlarda yetiştirilmesi hedefini ortaya koydu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, ilçede çiftçinin geçim kaynağı haline gelen tropik meyvelerin önemli bir ihracat potansiyeline ulaştığını söyledi.

Alanyalı çiftçilerin 42 çeşit tropikal meyve yetiştirmeyi başardığı ifade eden Göktepe, bunlardan birinin de ejder meyvesi olduğunu kaydetti.

Ejder meyvesinin ihracat potansiyelinin yüksek olduğuna dikkati çeken Göktepe, "En büyük değerlerimizden olan muz ve avokadonun coğrafi işaretini aldık. Şimdi de ejder meyvesi (pitaya) ve mango geliyor. Bunların da coğrafi işaretini almak için çalışacağız. Bu ürünler ciddi bir ekonomik değere ulaştı." dedi.

Göktepe, ejder meyvesinin özellikle su kıtlığı yaşanan alanlarda üreticiler tarafından tercih edildiğini belirterek, her yıl büyük bir artışla, yoğun bir üretim yapılmaya başlandığını kaydetti.

- İlçede 2 bin 500 dekar alanda yetiştiriliyor

Üreticilerin ejder meyvesinden memnun olduğunu kaydeden Göktepe, "Yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ejder meyvesi üretimi yapılıyor. Artık üreticiler için ciddi bir ekonomik değer oldu. Ekonomik olarak üretiminin karşılığını alan çiftçiler, ejder üretimine yöneliyor." dedi.

Bölgede beyaz, siyah, kırmızı ve sarı ejder meyvesinin üretimin yapıldığını aktaran Göktepe, beyaz ve kırmızının ise en çok tercih edilen tür olduğunu vurguladı.

Göktepe, ejder meyvesinin 80 türünün olduğu bilgisini vererek, daha yoğun bir üretime geçildiğinde diğer çeşitlerinin de deneneceğini belirtti.

Ejder meyvesinde ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret eden Göktepe, şunları söyledi:

"Rusya, Macaristan, Bulgaristan'dan ciddi talep var. Giden az sayıda üründen de memnunlar. Avokadoya da öyle başlamıştık. Şimdilerde avokadoda 12 ülkeye ürün gönderiyoruz. Ejder bitkisinde de ihracat başarısı yakalayabiliriz ama öncelikle daha fazla üretim yapmalıyız. Bunun için de üreticilerimize daha fazla destek olacağız. Ejder meyvesinin üretim alanının önümüzdeki 2 yılda 9 bin dekar alana ulaşmasını bekliyoruz."

- "Rekolteden memnunuz"

Konaklı Mahallesi'ndeki örtü altında ejder meyvesi yetiştiren 42 yaşındaki Hasan Peker de rekolteden memnun olduklarını dile getirdi.

Ejder meyvesi üretiminin yaygınlaşmasını istediklerini aktaran Peker, "Hobi bahçesinde deneme amaçlı yetiştirmeye başladığım ejder meyvesinden iyi sonuç alınca üretime geçtim. Bakımı kolay ve az su istiyor." dedi.

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