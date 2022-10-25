Yerli ve yabancı çimento sektörü temsilcileri Antalya'da buluştu

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ANTALYA (AA) - Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, 77 çimento fabrikası ve yıllık yaklaşık 118 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip sektörün dünyada 5'inci, Avrupa'da ise lider üretici konumunda olduğunu belirtti.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen TÜRKÇİMENTO Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi, "Yeşil dönüşümde çimentonun geleceği" temasıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Yücelik, programın açılışında yaptığı konuşmada, üye fabrikalara yönelik 1987'de başlayan seminerin bugün uluslararası düzeyde güncel teknik konuların tartışıldığı, yenilikçi uygulamaların paylaşıldığı, çimento sektörü için büyük önem taşıyan bir platforma dönüştüğünü söyledi.

Çimento sektörünün ülke ekonomisine önemli katkısı olduğunu belirten Yücelik, "Ülkemizde 100 yılı aşkın süredir ekonomik kalkınmanın baş aktörü olan ve sanayinin temelinde yer alarak 77 çimento fabrikasıyla ve yıllık yaklaşık 118 milyon tonluk üretim kapasitesiyle faaliyetini sürdüren çimento sektörü bugün dünyada 5'inci, Avrupa'da lider üretici konumunda." diye konuştu.

Bu yıl 7 ayda 21,6 milyon tonluk ve 1 milyar 202 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını dile getiren Yücelik, küresel salgın, iç ve dış dinamiklerin üretim maliyetlerinde ve lojistik kanallarında ortaya çıkardığı dalgalanmalar nedeniyle iki yıldır üretimde düşüş yaşandığını ifade etti.

Yücelik, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle başta enerji olmak üzere ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kaldıklarını ancak sektörün teknolojik ve sürdürülebilirlik yatırımlarına devam ettiğini bildirdi.

- Çimentoda yeşil dönüşüm faaliyetleri

Sürdürülebilirlik konusunun ticari hayatta varlığını sürdürmek isteyen üreticiler için vazgeçilmez bir modele dönüştüğünü vurgulayan Yücelik, yeşil dönüşümde sektöre de büyük görev düştüğünün farkında olduklarını belirtti. Bunlardan en önemlisinin düşük karbonlu üretim yapmak olduğunu dile getiren Yücelik, şöyle devam etti:

"Düşük karbonlu üretimde stratejik uygulamaların ilk adımını da üreticilerin sürdürülebilirlik dönüşüm programı oluşturması olarak görüyoruz. Çimento sektöründe enerji verimliliği yatırımları, biyokütle kullanımı, atık ısıdan elektrik üretimi, katkılı çimento üretimi konularında büyük yatırımlar yapılıyor. Atık ısıdan elektrik üretiminde devlet teşviki olmaksızın 16 fabrikada, 25 hatta kurulu atık ısı geri kazanım tesisleriyle 141,5 MW kurulu güce ulaşmış durumdayız. Bu sayede 570 bin hanenin günlük tüketimine denk gelen elektrik enerjisi ihtiyacı sadece prosesten çıkan atık ısıyla karşılanıyor."

Yeşil dönüşüm yolunda sektörün önemle üzerine çalıştığı ve yatırımlarını yönlendirdiği önemli bir hususun da yenilenebilir enerji olduğuna işaret eden Fatih Yücelik, bu alandaki yatırımlarla elektrik iletim hatlarındaki yatırım ihtiyacının ve enerji kayıplarının azaltılabileceğini, enerji kalitesinin de artırılabileceğini söyledi.

Yücelik, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefinin ve yeşil kalkınma politikalarının belirlenmesinde sektör adına katkı sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

- Avrupa'da yenilenebilir enerji gündemde

Avrupa Çimento Birliği Üst Yöneticisi Koen Coppenholle de Avrupa'da enerji krizinin son derece tehlikeli bir sorun oluşturduğunu ifade etti.

Coppenholle, "Enerjide Rusya'ya bağımlılığın çok güçlü olduğunu görüyoruz. Doğal gazda da yüzde 45 oranında Rusya'ya bağlıyız ancak bu yıl bu oran yüzde 14'e indi. Bazı ülkelerde elektrik maliyetlerinde 10 kat artış gördük." dedi.

Avrupa'da kısa ve uzun vadeli tedbirler alınmaya çalışıldığını dile getiren Coppenholle, yenilenebilir enerji ve alternatif yakıt konusunda çalışmalar olduğunu söyledi.

Global Çimento ve Beton Birliği Üst Yöneticisi Thomas Guillot da sektör olarak karbon emiliminin sıfıra indirilmesi konusunu önemsediklerini ve bu alanda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.





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