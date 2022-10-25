Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

O anlar kamerada! Telefon tamiri yapıyordu! Batarya böyle patladı!

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Süleymaniye Camisi önünde 07 APS 698 plakalı otomobilden hareket halindeyken henüz belirlenemeyen dumanlar yükseldi.

Sürücünün indiği araç alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.