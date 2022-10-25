TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da başladı

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ANTALYA (AA) – Türkiye Futbolu Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.

Daha önce düzenlenen 14 etapta birincilik elde eden Namazgah Karakaş Nalbur Spor, Tospatlıoğlu Ballıca Spor, Manavgat Belediye Spor, City Line Alanya Belediye Spor, Seferihisar Citta Slow, Özderespor Demirler İnşaat, Recos Denizköy Spor, Arsuz Belediyespor, Gevaş Belediye Spor, Ülküspor, Ömeroğulları Erciş Spor, Karataş Belediye Spor, Adilcevaz Kaymakamlığı Spor, Yeniyolspor takımlarının yer aldığı finallerin ilk maçları, Alanya Galip Dere Plajı'nda yapıldı.

Ligin ilk gününde oynanan maçlarda Sakarya temsilcisi Namazgah Karakaş Nalbur Spor, Samsun ekibi Tospatlıoğlu Ballıca Spor'u 4-3, Giresun ekibi Yeniyolspor da Hatay'dan Arsuz Belediyespor'u 6-4 mağlup etti.

Süper finallerde, 4 grupta tek devre lig usulü şeklinde 27 Ekim Perşembe gününe kadar oynanacak maçların ardından, 29 Ekim Cumartesi günü çeyrek final, 30 Ekim Pazar ise yarı final karşılaşmaları yapılacak. 31 Ekim Pazartesi günü de final karşılaşması oynanacak.

Plaj Milli Takım Futbolu Teknik Sorumlusu Ozan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde oynanan 14 etap birincilerinin 3 gün sürecek grup maçlarında finallere çıkma mücadelesi vereceğini söyledi.



Çeyrek, yarı final ve final maçlarının ardından şampiyon takımın Türkiye'yi Plaj Futbolu Şampiyonalar Ligi'nde temsil edeceğini belirten Yılmaz, "Milli takımız geçen yıl B ligine düşmüştü. Bu yıl A ligine çıktık. Son gittiğimiz turnuvada da çeyrek finale çıktık. Bizim de çıkışımız sürüyor. Bu finallerde hem oyuncu hem de gençler havuzumuzu genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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