Finike'de kafes balıkçıları denetlendi

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ANTALYA (AA) - Finike'de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kafes balıkçılığı yapan işletmeleri denetlendi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, yaptığı açıklamada, denetimlerde müdürlüğün teknik personelinin balık kafeslerinde bulunan canlı balıkların sağlıklı olup olmadığını kontrol ettiğini belirtti.



Balıkçı teknelerinin de kontrol edildiğini aktaran Gültekin, şunları kaydetti:



"Sahilimizde çupra ve levrek yetiştiren iki firmanın tesislerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olarak denetlemelerimizi gerçekleştirdik. Tesislerin normlara uygun şekilde üretim yaptıkları görüldü. Balık üretiminin yüzde 70'i yurt dışına ihraç ediliyor. Finike'de kafes balıkçılığıyla yılda 5 bin çupra ve levrek üretimi gerçekleşmektedir."

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