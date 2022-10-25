Akdeniz Üniversitesinde üretilen "otomatik yol kapanı" TSK envanterine girmeyi başardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesinde üretilen "otomatik yol kapanı" TSK envanterine girmeyi başardı

AA

Akdeniz Üniversitesinde üretilen "otomatik yol kapanı" TSK envanterine girmeyi başardı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te üretilen otomatik yol kapanı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve NATO envanterine girdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" tasarlandı.

Antalya Teknokent'te proje süreci tamamlanan Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı hava basınçlı uzaktan komutalı elektrik motoru tahrikli olma özelliği taşıyor.

Taşınabilir, saniyeler içinden açılan ve ardından kapanma özelliğine sahip otomatik yol kapanı TSK ve NATO envanterine girdi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent şirketlerinden Savhatek Savunma AŞ'nin kurucu ortağı Öğretim Görevlisi İbrahim Yıldırım, Antalya Teknokent'te yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucunda 1,5 saniyede açılan, bir saniyede kapanan 4,5 metre makas uzunluğu olan bir elektrikli yol kapanı yaptıklarını belirtti.

Dünyada bu kapanı üreten Hollanda, Almanya gibi belli başlı ülkeler olduğunu kaydeden Yıldırım, "Onlarda sistem tamamen basınçlı havayla çalışıyor ve kapan bir kere açılıp kapanıyor. Onu yeniden doldurmanız gerekiyor. Biz bunu ulusal patentle elektrik tahrikli hale getirdik ve bir kere şarj ettiğimizde 25-30 defa sistemi açıp kapatabiliyoruz. Bu teknolojisiyle şu an dünyada tek." ifadesini kullandı.

Üniversite sanayi iş birliği sayesinde üniversitedeki akademik bilgiyi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek için çalıştıklarını aktaran Yıldırım, bunun bir örneği olarak elektrikli yol kapanını ürettiklerini kaydetti.

Ürettikleri otomatik yol kapanının yol kontrol noktalarında ya da dur ihtarına uymayan araçların durdurulmasında kullanılan bir sistem olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Bu sistemin yokluğundan dolayı her yıl çok sayıda personel yaralanıyor, bazen şehit verdiğimiz oluyor. Bunun yanından pek çok sivil yaralanıyor ve takiplerde kaza yapan hurdaya çıkan araçlardan dolayı çok yüklü maddi hasar ve maliyet ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için uzaktan komutalı yol kapanı yaptık. Numune makinalarımız bir yıl boyunca Van, Ağrı ve Diyarbakır'da yüksek sıcak ve soğukta görev yaptı. Bu geliştirmeler sonucunda yaklaşık yüzde 90 yerlilikle ürünümüzü ürettik, patentini aldık. Ürünümüzü hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de NATO'nun envanterine kattık mutluyuz. Üniversitemizle birlikte daha nice iş birlikleri ile savunma sanayimiz için malzemeler üretmek üzere gayret gösteriyoruz."

Üretim Sorumlusu Ahmet Türkmen ise elektrikli kapanın portatif olduğu, araçtan indirilip kurulmasının bir dakika sürdüğü ve bir kaç saniyede açılabildiğini kaydetti.

Savhatek Savunma A.Ş. Şirket Müdürü İbrahim İşlek de şirketlerinin bugüne gelmesinde Akdeniz Üniversitesinin çok önemli katkıları olduğunu ve katkı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Finike'de kafes balıkçıları denetlendi
YEREL HABERLER Finike'de kafes balıkçıları denetlendi
TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da başladı
YEREL HABERLER TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da ...
Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı
Yerli ve yabancı çimento sektörü temsilcileri Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Yerli ve yabancı çimento sektörü temsilcileri ...
Almanya'dan geldi, özel yapım bisikletiyle Türkiye turunda
YEREL HABERLER Almanya'dan geldi, özel yapım bisikletiyle Türkiye ...
Yurt dışından talebi artan ejder meyvesinin üretim alanı da artacak
YEREL HABERLER Yurt dışından talebi artan ejder meyvesinin üretim ...
2,5 aydır kayıp köpeği, mikroçip sayesinde bulundu
YEREL HABERLER 2,5 aydır kayıp köpeği, mikroçip sayesinde bulundu
(Görüntülü) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT&#039;DE ÜRETİLEN UZAKTAN KOMUTALI YOL KAPANI TSK ENVANTERİNE GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT'DE ...
(Görüntülü) 2.5 AYDIR KAYIP KÖPEĞİ, MİKROÇİP SAYESİNDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2.5 AYDIR KAYIP KÖPEĞİ, MİKROÇİP ...
Kumluca'da bu sezon 20 bin ton nar yetiştirilmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Kumluca'da bu sezon 20 bin ton nar yetiştirilmesi ...
Akdeniz Üniversitesi Teknokent'de üretilen uzaktan komutalı yol kapanı TSK envanterine girdi
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Teknokent'de üretilen uzaktan ...
Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gencin ailesi başka acılar yaşanmasın istiyor
YEREL HABERLER Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gencin ailesi ...
Antalya'da çalınan köpek, çipi sayesinde sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya'da çalınan köpek, çipi sayesinde sahibine ...
(Görüntülü) KALEİÇİ BEZ BEBEKLERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALEİÇİ BEZ BEBEKLERİ
Antikor oluşması için "grip aşısını erken olun" uyarısı
YEREL HABERLER Antikor oluşması için "grip aşısını erken olun" ...
(Görüntülü) Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin temsilcileri ile Antalya&#039;da başlıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ...
Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin temsilcileri ile Antalya'da başlıyor 
YEREL HABERLER Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin ...
(Görüntülü) DP LİDERİ UYSAL: HERKESİN EŞİT FIRSATLARA SAHİP OLDUĞU BİR TÜRKİYE&#039;Yİ ORTAYA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DP LİDERİ UYSAL: HERKESİN EŞİT ...
DP lideri Uysal: Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkartmak istiyoruz
YEREL HABERLER DP lideri Uysal: Herkesin eşit fırsatlara sahip ...
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ...
Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
KUTSO Başkanı Günay için veda töreni düzenlendi
YEREL HABERLER KUTSO Başkanı Günay için veda töreni düzenlendi
(Görüntülü) 2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SKUTERE ÇARPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 LİSELİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SKUTERE ÇARPAN ...
2 liselinin öldüğü kazada skutere çarpan sürücü tutuklandı (2)
YEREL HABERLER 2 liselinin öldüğü kazada skutere çarpan sürücü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.