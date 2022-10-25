Dünya Melek Yatırım Forumu 2022 Akdeniz Kongresi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Melek Yatırım Forumu 2022 Akdeniz Kongresi başladı

AA

Dünya Melek Yatırım Forumu 2022 Akdeniz Kongresi başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen "Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF2022) Akdeniz Kongresi" 92 ülkeden 500 melek yatırımcının katılımıyla başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ev sahipliğinde Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen WBAF2022 kapsamında melek yatırımcılar stantlar kurarak, iş fikirlerini paylaştı.

Vali Ersin Yazıcı, kongrenin açılışında, Antalya'nın 20 milyonun üstünde yabancı misafiri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yaptıklarını anlatan Yazıcı, "1 Ocak'tan bugüne kadar havalimanından Antalya'ya 12 milyon 300 bin yabancı giriş yaptı. Yılı 13 milyon yabancı misafirle tamamlayacağız." dedi.

Turizmde sundukları hizmet kalitesiyle dünya standardında birinci olduklarının altını çizen Yazıcı, Antalya'nın tarım, turizm, ticaretle İstanbul'dan sonra dünyada en çok bilinin Türk şehri olduğunu kaydetti.

Yazıcı, kentin enerji ve yat üretimi gibi birçok alanda da atak yaparak, Türk ekonomisine katkı sunduğunu vurguladı.

- "Girişimcilik bilincini sağlamaya çalışıyoruz"

Video mesajı yayımlanan eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon da daha önce yoksulluğun azaltılması için ortaya koydukları mücadelenin devamını Kovid-19'un küresel düzeyde sekteye uğrattığını dile getirdi.

Dünyada artan enflasyon ve Avrupa topraklarında çıkan savaşların da bu ilerlemeyi durduğunu vurgulayan Ban, savunmasız kişilerin salgın sürecinde ekonomiye, sağlığa erişimlerinde sorun olduğunu söyledi.

BM'nin genel sekreteri iken her zaman evrensel olarak finansmana erişim gerektiği konusunu yüksek sesle söylediğini belirten Ban, yoksulluğun sonlandırılması için mücadele ettiklerini hatırlattı.

Sürdürülebilirliğin öneminden bahseden Ban, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerine getirilebilmek için sınırlar ötesinde birlikte çalışmak durumundayız. En kırılgan kişilere de erişim sağlamayı hedefliyoruz. Girişimcilik bilincini sağlamaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir ekonomiye yönelik küresel ekonomik başarılarından faydalanmamız gerekiyor. Bu forum kapsamında yapılacak tartışmalar sayesinde paydaşlar ortak bir yol haritası geliştirebilecek, toplumun küresel salgından daha güçlü şekilde çıkmasına yardımcı olacaklar."

- "İstikrarlı ve rekabetçi bir ekonomiye kavuşmaya çalışıyoruz"

Video konerans yöntemiyle bağlanan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise açık ve serbest piyasa konusunda ülkelerinin ekonomisini inovasyon için güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tüm dünyada ekonomik bunalımların olduğunu kaydeden Osmani, "İstikrarlı ve rekabetçi bir ekonomiye kavuşmaya çalışıyoruz. Kosova'da önemli avantajlardan biri nüfusumuzun çeşitli olması, birden fazla dil kullanılmasıdır. İnanılmaz yaratıcıyız. Tarım, enerji, turizm ve diğer sektörlerde kısa, orta ve uzun vadeli süreçlerle sektörleri geliştiriyoruz." diye konuştu.

Kosova'nın gerekli olan tüm AB kriterlerini uyguladığını bildiren Osmani, Kosova'nın küçük bir ülke olmasına rağmen dünya ve Avrupa'ya doğrudan yabancı yatırım imkanları sunduğunu aktardı.

Ülkede iş yapma olanaklarını daha kolay hale getirdiklerini vurgulayan Osmani, "Fırsatlar açısından kesişim noktası olmaya devam edeceğiz. Önemli bir forum gerçekleştiriyorsunuz. Girişimcilik ortamının güçlendirilmesine yönelik tartışmaların olacağını forum amacına ulaşacaktır, iş dünyasının karşılaştığı zorlukların giderilmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "92 ülkeden 500 melek yatırımcı katıldı"

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş da kongrenin ana konusu olarak salgın sonrası ekonomilerde girişimcilerin, devletler ve kamu otoriteleri tarafından nasıl daha fazla desteklenebileceğini ve finansal ürünlerin nasıl geliştirilebileceğini ele aldıklarını söyledi.

Güney Afrika'nın gelecek sene Dünya Melek Yatırım Forumu zirvesine ev sahipliği yapacağını belirten Altuntaş, "Kongrede 92 ülkeden 500 melek yatırımcıya ev sahipliği yapıyoruz. Melek yatırımcıların dünyadaki toplam yatırım kapasitesi 500 milyar doları geçti." dedi.

Altuntaş, salgın sürecinde de yatırım rakamlarının düşmediğini, startupların salgın sonrası dijital ekonomiye geçişte önemli köprü rolü oynadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI, ANTALYA&#039;DA TELESKOP İLE GÖZLEMLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI, ANTALYA'DA ...
Akdeniz Üniversitesinde üretilen "otomatik yol kapanı" TSK envanterine girmeyi başardı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinde üretilen "otomatik yol ...
Finike'de kafes balıkçıları denetlendi
YEREL HABERLER Finike'de kafes balıkçıları denetlendi
TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da başladı
YEREL HABERLER TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da ...
Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı
Yerli ve yabancı çimento sektörü temsilcileri Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Yerli ve yabancı çimento sektörü temsilcileri ...
Almanya'dan geldi, özel yapım bisikletiyle Türkiye turunda
YEREL HABERLER Almanya'dan geldi, özel yapım bisikletiyle Türkiye ...
Yurt dışından talebi artan ejder meyvesinin üretim alanı da artacak
YEREL HABERLER Yurt dışından talebi artan ejder meyvesinin üretim ...
2,5 aydır kayıp köpeği, mikroçip sayesinde bulundu
YEREL HABERLER 2,5 aydır kayıp köpeği, mikroçip sayesinde bulundu
(Görüntülü) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT&#039;DE ÜRETİLEN UZAKTAN KOMUTALI YOL KAPANI TSK ENVANTERİNE GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT'DE ...
(Görüntülü) 2.5 AYDIR KAYIP KÖPEĞİ, MİKROÇİP SAYESİNDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2.5 AYDIR KAYIP KÖPEĞİ, MİKROÇİP ...
Kumluca'da bu sezon 20 bin ton nar yetiştirilmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Kumluca'da bu sezon 20 bin ton nar yetiştirilmesi ...
Akdeniz Üniversitesi Teknokent'de üretilen uzaktan komutalı yol kapanı TSK envanterine girdi
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Teknokent'de üretilen uzaktan ...
Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gencin ailesi başka acılar yaşanmasın istiyor
YEREL HABERLER Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gencin ailesi ...
Antalya'da çalınan köpek, çipi sayesinde sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya'da çalınan köpek, çipi sayesinde sahibine ...
(Görüntülü) KALEİÇİ BEZ BEBEKLERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALEİÇİ BEZ BEBEKLERİ
Antikor oluşması için "grip aşısını erken olun" uyarısı
YEREL HABERLER Antikor oluşması için "grip aşısını erken olun" ...
(Görüntülü) Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin temsilcileri ile Antalya&#039;da başlıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ...
Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin temsilcileri ile Antalya'da başlıyor 
YEREL HABERLER Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı 54 ülkenin ...
(Görüntülü) DP LİDERİ UYSAL: HERKESİN EŞİT FIRSATLARA SAHİP OLDUĞU BİR TÜRKİYE&#039;Yİ ORTAYA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DP LİDERİ UYSAL: HERKESİN EŞİT ...
DP lideri Uysal: Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi ortaya çıkartmak istiyoruz
YEREL HABERLER DP lideri Uysal: Herkesin eşit fırsatlara sahip ...
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ...
Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
KUTSO Başkanı Günay için veda töreni düzenlendi
YEREL HABERLER KUTSO Başkanı Günay için veda töreni düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.