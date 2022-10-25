Dünya Melek Yatırım Forumu 2022 Akdeniz Kongresi başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen "Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF2022) Akdeniz Kongresi" 92 ülkeden 500 melek yatırımcının katılımıyla başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ev sahipliğinde Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen WBAF2022 kapsamında melek yatırımcılar stantlar kurarak, iş fikirlerini paylaştı.

Vali Ersin Yazıcı, kongrenin açılışında, Antalya'nın 20 milyonun üstünde yabancı misafiri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yaptıklarını anlatan Yazıcı, "1 Ocak'tan bugüne kadar havalimanından Antalya'ya 12 milyon 300 bin yabancı giriş yaptı. Yılı 13 milyon yabancı misafirle tamamlayacağız." dedi.

Turizmde sundukları hizmet kalitesiyle dünya standardında birinci olduklarının altını çizen Yazıcı, Antalya'nın tarım, turizm, ticaretle İstanbul'dan sonra dünyada en çok bilinin Türk şehri olduğunu kaydetti.

Yazıcı, kentin enerji ve yat üretimi gibi birçok alanda da atak yaparak, Türk ekonomisine katkı sunduğunu vurguladı.

- "Girişimcilik bilincini sağlamaya çalışıyoruz"

Video mesajı yayımlanan eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon da daha önce yoksulluğun azaltılması için ortaya koydukları mücadelenin devamını Kovid-19'un küresel düzeyde sekteye uğrattığını dile getirdi.

Dünyada artan enflasyon ve Avrupa topraklarında çıkan savaşların da bu ilerlemeyi durduğunu vurgulayan Ban, savunmasız kişilerin salgın sürecinde ekonomiye, sağlığa erişimlerinde sorun olduğunu söyledi.

BM'nin genel sekreteri iken her zaman evrensel olarak finansmana erişim gerektiği konusunu yüksek sesle söylediğini belirten Ban, yoksulluğun sonlandırılması için mücadele ettiklerini hatırlattı.

Sürdürülebilirliğin öneminden bahseden Ban, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerine getirilebilmek için sınırlar ötesinde birlikte çalışmak durumundayız. En kırılgan kişilere de erişim sağlamayı hedefliyoruz. Girişimcilik bilincini sağlamaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir ekonomiye yönelik küresel ekonomik başarılarından faydalanmamız gerekiyor. Bu forum kapsamında yapılacak tartışmalar sayesinde paydaşlar ortak bir yol haritası geliştirebilecek, toplumun küresel salgından daha güçlü şekilde çıkmasına yardımcı olacaklar."

- "İstikrarlı ve rekabetçi bir ekonomiye kavuşmaya çalışıyoruz"

Video konerans yöntemiyle bağlanan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise açık ve serbest piyasa konusunda ülkelerinin ekonomisini inovasyon için güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı tüm dünyada ekonomik bunalımların olduğunu kaydeden Osmani, "İstikrarlı ve rekabetçi bir ekonomiye kavuşmaya çalışıyoruz. Kosova'da önemli avantajlardan biri nüfusumuzun çeşitli olması, birden fazla dil kullanılmasıdır. İnanılmaz yaratıcıyız. Tarım, enerji, turizm ve diğer sektörlerde kısa, orta ve uzun vadeli süreçlerle sektörleri geliştiriyoruz." diye konuştu.

Kosova'nın gerekli olan tüm AB kriterlerini uyguladığını bildiren Osmani, Kosova'nın küçük bir ülke olmasına rağmen dünya ve Avrupa'ya doğrudan yabancı yatırım imkanları sunduğunu aktardı.

Ülkede iş yapma olanaklarını daha kolay hale getirdiklerini vurgulayan Osmani, "Fırsatlar açısından kesişim noktası olmaya devam edeceğiz. Önemli bir forum gerçekleştiriyorsunuz. Girişimcilik ortamının güçlendirilmesine yönelik tartışmaların olacağını forum amacına ulaşacaktır, iş dünyasının karşılaştığı zorlukların giderilmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "92 ülkeden 500 melek yatırımcı katıldı"

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş da kongrenin ana konusu olarak salgın sonrası ekonomilerde girişimcilerin, devletler ve kamu otoriteleri tarafından nasıl daha fazla desteklenebileceğini ve finansal ürünlerin nasıl geliştirilebileceğini ele aldıklarını söyledi.

Güney Afrika'nın gelecek sene Dünya Melek Yatırım Forumu zirvesine ev sahipliği yapacağını belirten Altuntaş, "Kongrede 92 ülkeden 500 melek yatırımcıya ev sahipliği yapıyoruz. Melek yatırımcıların dünyadaki toplam yatırım kapasitesi 500 milyar doları geçti." dedi.

Altuntaş, salgın sürecinde de yatırım rakamlarının düşmediğini, startupların salgın sonrası dijital ekonomiye geçişte önemli köprü rolü oynadığını sözlerine ekledi.

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