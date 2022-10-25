Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 985 sürücüye ceza kesildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopter ve dron destekli denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan 985 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolu üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ihlali ve hatalı sollama gibi trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini etkin şekilde devam etmesi için karadan ve havadan helikopter ile dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Denetimler sonucunda helikopter ve dron denetiminde 376 sürücüye, ışıklı donanımlar denetimi kapsamında denetlenen 1188 araçtan 60 sürücüye, radarla hız denetimi kapsamında denetlenen 549 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yaşam tüneli eğitimi kapsamında toplam 334 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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