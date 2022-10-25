ANTALYA (AA) - Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında "Herkes için sporu yeniden düşünmek: bireyin sağlığı, yaşamı ve hayalleri için emsalsiz bir destek" ana temasıyla gerçekleştirilen konferansa 54 ülkenin spordan sorumlu bakanları katıldı.

Konferansta ayrıca EPAS Danışma Komitesi üyesi UEFA ve FIBA gibi 29 uluslararası spor kuruluşunun ve diğer uluslararası spor kuruluşlarının (IOC, IPC, FIFA, WADA vb.) temsilcileri de yer aldı.

Konferansın ilk gününde ikili görüşmelerle bazı toplantılar gerçekleştirildi.

Bakan Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizmde göz bebeği olan marka şehrinde spor dünyasıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporun sadece bir oyundan ibaret olmadığını ifade eden Kasapoğlu, sporun geldiği nokta itibarıyla büyük bir endüstriye dönüştüğünü kaydetti.





- "Spor diplomasisini önemli bir enstrüman olarak görüyoruz"





Sporun iyileştiren, rehabilite eden bir güç olduğu gibi diplomasi aracı da olduğunu aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu diplomasisi dış politikanın önemli alanlarından biri. Gelinen süreç ve çalışmalar itibarıyla spor diplomasisini de bu anlamda çok ama çok kritik, önemli bir enstrüman olarak görüyoruz. Bu çerçevede de bakanlık olarak pek çok çalışmamız var. Bakanlığın yeniden yapılanması süreciyle özellikle dış ilişkiler ve uluslararası organizasyonlar birimimizi kurduk. Bu çerçevede hem uluslararası alandaki çalışmaları güçlendirmek hem bakanlığımızın yurt dışı teşkilatını kurma noktasında adımlar attık. Türkiye'nin dış politikada özellikle üstlendiği misyon, tarih boyunca milletimizin bu anlamdaki öncü misyonu, her açıdan bir liderliği, güçlü bir diplomasinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Canlı şahidi olduğumuz son süreçler tüm dünyanın kitlendiği, umutsuzluğa sevk edildiği bir anda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya konan bir vizyon ve somut bir çabayla açılan tahıl koridoru bunun en yakın ve açık örneklerinden biridir."





- "Ülkemizde ilk defa Avrupa Konseyi spor bakanları bir araya geliyor"





Türkiye'nin spor altyapısıyla öne çıktığına işaret eden Kasapoğlu, her ilin modern tesis altyapısına sahip olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, salonlardan semt sahalarına, cimnastikten atletizme, yüzmeye kadar devasa bir altyapıya sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu çerçevede özellikle spor alanındaki organizasyonlara ev sahipliği yapmak, bu anlamdaki markamızı pekiştiren unsurlar. Gelinen noktada spor diplomasisi Türkiye'nin öncülüğünde, Türkiye'nin ciddi şekilde değerlendirdiği enstrüman olarak hepimizi heyecanlandırıyor. Bu buluşma da önemli bir aşama. Ülkemizde ilk defa Avrupa Konseyi spor bakanları bir araya geliyor." diye konuştu.

Konferansta 2 ana temayı konuşacaklarını anlatan Kasapoğlu, ilk temanın salgın sonrası spor ve spor gündemi olduğunu bildirdi.





- "Geçen yıl 164 uluslararası spor organizasyona ev sahipliği yaptık"





Bu süreçte sporun bir unsur, bir güç olarak nasıl değerlendireceğinin masaya yatırılacağını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Diğer temamız özellikle sporun erişilebilirliğini arttırmak. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler açısından sporu nasıl daha erişebilir kılarız? Bununla ilgili yeni pencereler açacağız. Türkiye'nin her zamanki gibi birleştirici misyonuyla, her zaman güzelliklere, iyiliklere ev sahipliği yapmış bunu tüm dünyaya mesaj olarak taşımış milletin evlatları olarak sporun birleştirici gücü, iyileştiren yönüyle güzel mesajı spor diplomasisi yoluyla aktarmış olacağız. Geçtiğimiz yıl sadece 164 uluslararası spor organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Spor diplomasi alanında yeni pencereler açmak için de 40'ın üzerinde uluslararası spor anlaşmasını bu süreçte gerçekleştirdik. Gençlik değişim programlarından, spor iş birliklerine, sporcuların eğitilmesine kadar pek çok unsur içeren spor anlaşmasını gerçekleştirdik. Bu bir iletişimin, uluslararası anlamda global manada bir rekabet gücünün sonucudur. Türkiye olarak bu doğrultuda yürümeye devam edeceğiz."





- "Spor, sporcu ve genç odaklı bir siyaset anlayışı var"





Türkiye'nin spor başarılarının arttığını, madalya sayısına yetişemediklerine dikkati çeken Kasapoğlu, sadece bir branşta değil her branşta iddiası, gücü, en tepede rolü olan bir Türkiye'nin var olduğunu söyledi.

Bir yandan uluslararası müsabakalarda güçlenirken diğer yandan da yetenekleri keşfettiklerini anlatan Kasapoğlu, "İş birlikleri ile birebir takip, teşvikle destek olarak, ön açarak sporcuyu destekleyen hükümet politikamız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıllık süreçte spor, sporcu ve genç odaklı bir siyaset anlayışı var. Dış dünyada insan odaklı anlayışla, spor diplomasisi ile farklı noktalara taşıma gayretimiz var. Bu konferans da bu yönde atılmış önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, konferansta spor müsabakalarında manipülasyonun önlenmesine yönelik uluslararası iş birliği anlaşmasını da ülkeler olarak imzalayacaklarını sözlerine ekledi.

Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, yarın devam edecek.

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