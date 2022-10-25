Akdeniz Üniversitesinde parçalı güneş tutulması teleskopla gözlemlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde, teleskopla parçalı güneş tutulması gözlemlendi.



Gözlemevinde 12.00-15.00 saatlerinde özel filtrelere sahip teleskoplarla yapılan gözlemleme etkinliğine çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 500 kişi katıldı. Tutulmaya şahitlik etmek isteyenler, gözlem öncesinde teorik olarak bilgi aldı daha sonra teleskop başına geçti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da teleskopla güneş tutulmasını izledi.

Antalya'da güneş diskinin yaklaşık yüzde 35'i örtülmüş olarak gözlemlendi.

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