ATSO eski başkanı Çetin'den YSK kararına ilişkin açıklama

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) önceki dönem başkanı Davut Çetin, organ seçimlerinin sonucuna ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmak için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekçeli kararını beklediklerini bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklama, 7 Ekim'de gerçekleşen ATSO seçiminde yarıştığı Ali Bahar'ın başkanlığını onaylayan YSK kararının 14 Ekim'de açıklandığını hatırlattı.

YSK'nın gerekçeli kararının ise henüz açıklanmadığını aktaran Çetin, "En baştan bu yana kararın gerekçesinin nasıl yazılacağını merak ediyorduk. Kararın üzerinden 12 gün geçmesine rağmen henüz açıklama yapılmadı. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmak için gerekçeli kararı bekliyoruz. Başvurumuzu bu karar ile yapmayı düşünüyoruz. Bu nedenle bir an önce açıklanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetin, yapılacak açıklamanın sürecin takibi açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

YSK'nın gerekçeli kararının seçim sürecinde olan birçok oda ve borsa için emsal olabilecek bir nitelik taşıdığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Adana Ticaret Odası seçimlerinde bunun örneğini gördük. Önümüzdeki günlerde birçok oda ve borsayı da YSK'ya taşıyacak. YSK'nın o noktalarda vereceği kararlarında yakın takipçisi olacağız. Şu an YSK kararının gerekçesini öğrenmeyi bekliyoruz. Umuyorum en kısa sürede öğreneceğiz."

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