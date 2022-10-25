Antalya'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kaza yapınca yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan aracın sürücüsü ve yanındaki kişi, gözaltına alındı.

Salur Mahallesi'nde rutin kontrol yapan jandarma trafik ekipleri, şüphelendikleri Suriye uyruklu Eyyam El Abdullah'ın (24) kullandığı 15 MA 0933 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayarak ilçe merkezi istikametine kaçan otomobil, Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta Hüsnü Demirel'in (50) kullandığı 07 ASN 698 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Abdullah'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki telefon kutusuna, diğer araç ise portakal bahçesine girerek durdu.

Ekipler, ehliyetsiz olduğu belirlenen Abdullah ile araçta bulunan kişiyi gözaltına aldı.

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