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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

AA

Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilliler, bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde çalıştı.

Isınma ve pas hareketleriyle başlayan idman, taktik ve dar alanda turnuvayla tamamlandı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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