Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilliler, bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde çalıştı.



Isınma ve pas hareketleriyle başlayan idman, taktik ve dar alanda turnuvayla tamamlandı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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