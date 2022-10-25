Antalya'da taksi sürücüsü aracından unutulan parayı turiste teslim etti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da taksi sürücüsü aracında unutulan ve içerisinde Türk lirası ile yüklü miktarlarda döviz bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Antalya Havalimanı'nda taksicilik yapan Yusuf Uğur, 24 Ekim'de bütün gece çalıştıktan sonra aracını teslim etmeden önce son defa kontrol etti.

Koltuğun altında cüzdan gören Uğur, cüzdanı alarak taksi durağının emanet merkezine teslim etti. Emanet çalışanları cüzdanda 1500 Türk lirası, 5 bin 200 avro, 13 bin 500 ruble ve kredi kartları olduğunu gördü.

Bir süre sonra Rus uyruklu bir kişi emanet merkezine gelerek cüzdanını teslim aldı.

Taksici Uğur, AA muhabirine, bütün gece çalıştığını ve aracı teslim etmeden önce kontrol ettiğinde ayak ucunda cüzdan olduğunu fark ettiğini söyledi.

Bütün gece birçok kişiyi taşıdığı için cüzdanın kime ait olabileceğini hatırlayamadığını belirten Uğur, "Cüzdan Rus uyruklu bir turiste aitmiş, sonradan kendisini hatırladım. Aracımda, kişiyi bıraktığım yerde kamera yoktu ama kötü bir niyetim yoktu ve yine de teslim ettim. 100 milyon da olsa yine aynı şeyi yapardım. Biz maddi şeylere önem veren insanlar değiliz, böyle yetiştik." dedi.

Uğur, Rus turistin kendisinin bu hareketine çok sevindiğini aktardı.

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