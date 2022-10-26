Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Y. ve Serdar T. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Serdar T, savunmasında böyle bir durumun olmasını istemediğini belirterek, olayın bir anda gerçekleştiğini öne sürdü.

Sanık Mehmet Y. ise olayı tasarlayarak gerçekleştirmediklerini iddia etti.

Müşteki avukatı Güneş Erdoğan ise sanıkların iştirak halinde tasarlayarak cinayeti işlediğini savunarak, zanlıların olayı namus davası gibi göstermek istediklerini belirtti.

- Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Y. ve Serdar T'nin iştirak halinde "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanıklar hakkındaki "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise beraatleri talep edildi.



Kuzeyyaka Mahallesi'nde Behiye T'nin (41) Hayrettin Avağ (45) ile yaşadığı eve 12 Şubat'ta gelen oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada Avağ bıçaklanarak öldürülmüştü. Daha sonra polise teslim olan Mehmet Y. ile Serdar T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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