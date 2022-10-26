Antalya'da otellerde fazla gıda atığının önüne geçilecek

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ANTALYA (AA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile teknolojik tabanlı bütünsel atık yönetim çözümleri geliştiren Fazla Gıda arasında yapılan protokol ile otellerde gıda atığını ve atık kaynaklı karbon salımını önlemek için çalışmalar yapılacak.

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı açıklamada, çevre duyarlılığı çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Otellerdeki gıda israfını önlemek amacıyla Fazla Gıda ile sponsorluk sözleşmesi imzaladıklarını dile getiren Atmaca, "Anlaşmamız çerçevesinde POYD üyeleri ile derneğimiz gıda atığını ve atık kaynaklı karbon salımını önlemek ve bu noktada bir algı yaratmak için çalışmalar yapacak." ifadesini kullandı.

Fazla Gıda Pazarlama Direktörü Koray Koçer de otellerde oluşan atığı engellemek için yaptıkları çalışmalara hız kazandıracaklarını bildirdi.

Gıda üreticilerinden distribütör ve perakendecilere, yemek hizmeti şirketlerinden bireysel tüketicilere tedarik zincirinin birçok halkasına hitap ettiklerini anlatan Koçer, 2006'dan bu yana Türkiye'nin dört bir yanında yürüttükleri gıda kurtarma operasyonları ve geliştirdikleri uzmanlık-partner ekosistemi sayesinde 47 bin ton gıdayı israf olmaktan kurtardıklarını, 64 bin ton karbon salımının da önüne geçtiklerini kaydetti.

Yeni ortak çalışmalarla daha fazla gıda israfını önleyeceklerini aktaran Koçer, akıllı tartı sistemi ürünü ile POYD üyesi otellerde oluşan atıkları azaltarak otellere ciddi bir maliyet avantajı sunacaklarını belirtti.









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