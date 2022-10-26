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Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı Antalya'da sürüyor

AA

Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı Antalya'da sürüyor

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'ndaki çalışmaların başta dezavantajlı gruplara olmak herkese fayda sağlayacağını söyledi.

Kasapoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen konferansta, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'in de katılımıyla gazetecilere açıklamada bulundu.

Kasapoğlu, Buric'in konferansın hazırlanmasına ve düzenlenmesine çok önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Spor alanında Avrupa Konseyi ve Avrupa ülkeleriyle iş birliğine ve iletişime, tecrübe paylaşımı ve iyi uygulamalar açısından büyük önem verdiklerini belirten Kasapoğlu, "Türkiye, 2020 yılında EPAS'a imza atarak spor yöneticiliği konusundaki güçlü iradesini ve varlığını uluslararası arenada da göstermiştir. EPAS'a katılımımızla güçlenen iş birliğimizin karşılıklı olarak çok verimli sonuçlar getirdiğini özellikle belirtmek isterim. EPAS'ın sporu toplumsal fayda ve küresel değerlerle buluşturma vizyonu, ülkemizde uyguladığımız çok yönlü spor politikalarımızla örtüşmektedir." dedi.

Avrupa'nın bir parçası olarak bundan sonra da proaktif olarak spor alanındaki katkılarını sunmaya devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Bu konferans bizi sporu her yönüyle yeniden düşünmeye yönlendiriyor. Konferanstaki çalışmanın sporun çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere herkes için erişilebilir olmasına doğrudan katkı sağlayacağını düşünüyorum. Konferansın sunduğu eşsiz katkı ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için hem Avrupa Konseyi hem de katılımcı ülkelerle iş birliği ve ortaklığımızı geliştirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ise konseyin, spor alanındaki şike, doping ve stadyumlardaki şiddete ilişkin önemli sözleşmeler ve WADA, FIFA UEFA ve IOC ile olan ortaklıkları sayesinde kıtada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Spor müsabakalarının manipülasyonuna ilişkin sözleşmenin bugün imzalanmasından dolayı Kuzey Makedonya ve Türkiye'yi tebrik ettiğini dile getiren Buric, şöyle konuştu:

"Onayların da yakında geleceğinden eminim. Bu, Avrupa Konseyinin spor için stratejik önceliklerimizi belirleyen stratejisinin ilk yılıdır. Stratejimiz, insan haklarının önemi etrafında inşa edilmiştir ve mahkememizin ilgili içtihatları tarafından yönlendirilmektedir. Dürüstlük, saygınlık ve adil oyuna dayalı, değerlere dayalı spor. Spor, ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için insanları eşit şartlarda bir araya getirme kapasitesine sahiptir. Stratejik önceliklerimize ek olarak, geçen yıl Avrupa Konseyi, üye devletlerimizin Gözden Geçirilmiş Avrupa Spor Şartı'nı kabul etmesiyle büyük ve olumlu bir adım attı. Felsefesi, bu konferansın odak noktasının temelini oluşturmaktadır. Yani herkes için spor. Şart, spora katılımın temel bir hak olarak kabul edildiği konusunda açıktır ve bu ayrımcılığa izin verilmemelidir. Ne katılımda ne özellikle dezavantajlı gruplar için spor tesislerine erişimde. Cinsiyet eşitliği kuruluşumuzun bir önceliğidir ve spor alanında pek çok projede aktifiz.
Çocuklar için sporda, eğitimde, her türlü şiddet veya istismardan korunma ve gelişme anlamında yer alıyoruz."

Buric, sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak spor yapmayı teşvik ettiklerini kaydetti.


- Kasapoğlu, Guidetti ve Seedorf ile buluştu

Bakan Kasapoğlu, açıklamanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve eski futbolcu Clarence Seedorf ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada ise iki değerli spor insanını konferansta ağırlamaktan mutlu duyduğunu söyledi.

Guidetti ve Seedorf'un Türkiye'yi yakından bildiğini ifade eden Kasapoğlu, "Hem futbolla hem voleybolla ilgili potansiyeli daha güçlü değerlendirmek adına her iki misafirle de önümüzdeki günlerde bazı çalışmalar yapacağız. Onları konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Giovanni Guidetti de konferansa davet edilmenin kendisi için onur olduğunu belirterek, çocuklar ve gelecek nesiller için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini kaydetti.

Seedorf da genç nesil ve toplumu daha iyi hale getirmek için geleceğe yönelik bazı fikirleri, projeleri ve hedefleri paylaşmanın kendisi için zevk ve onur olduğunu vurguladı.

Genel olarak Türkiye'nin büyük bir hayranı olduğunu aktaran Seedorf, "Burada bir oyuncu olarak birçok harika deneyim yaşadım. Türk sporuna genel olarak katkı sağlayabileceğimi ve elimizden geldiğince her şekilde destek olabileceğimi söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

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