ATSO Başkanı Bahar, Serikli gazetecilerle buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Serik'te görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buluşma, ATSO Başkan Vekili Fatih Kabadayı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bahar, yaptığı açıklamada, kendileri için önemli olduğunu dile getirdiği yerel basını desteklediklerini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesinde Yönetim Kurulu Başkanı olduğu zaman ilk söylediği konunun basının desteklenmesi olduğunu belirten Bahar, "Çünkü ne yaparsak yapalım eğer yerel basında ses getirebilirsek, o işi başarabiliyoruz demektir." dedi.

Antalya’nın Türkiye’nin en değerli şehirlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Bahar, "İstanbul’dan sonra Antalya’nın ne kadar değerli bir şehir olduğunu gördük. Bu şehrin hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum.” diyerek konuştu.

Seçim sürecinde kendisine destek veren Seriklilere teşekkür eden Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serik halkına hizmetle de teşekkür etmemiz gerekiyor. Serik ilk hizmet yapacağımız yerlerden bir tanesi. Hatta şunu öğrendim. Serik Organize Sanayi Bölgesinde ATSO'nun bir kişi ile temsil edildiğini öğrendim. Bir kişi ile temsil edilmesi demek oraya bir kişilik para yatırılması demek. Biz bu sayıyı 8 kişiye çıkartıp daha büyük bir temsil, daha büyük bir organize sanayi bölgesi kazandırabiliriz. Bunu yapacak kişi ben olabilirdim çünkü benim organize sanayi bölgesi başkanlığı geçmişim var. Serik'e büyük ve güçlü bir organize sanayi bölgesi kazandırmak ilk işimiz olabilir."

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