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ANTALYA (AA) - Antalya'da gelecek ay gerçekleştirilecek Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında düzenlenen 6. Bitki Islahı Proje Pazarı için başvurular alınmaya başlandı.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, örtü altı tarımda dünyanın en etkili fuarlarından olan Growtech fuarının 23-26 Kasım'da düzenleneceğini hatırlattı.

Growtech'in bir yandan sektör temsilcilerini bir araya getirirken bir yandan da global tarım sektörünün en önemli pazarlama platformu olarak birbirinden önemli konferanslara ve organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Er, fuarla tarımın geleceğine ışık tutacak projelere de imza attıklarını bildirdi.

Fuar kapsamında Türkiye Tohumcular Birliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Teknokent iş birliğinde 6'ncı kez Bitki Islahı Proje Pazarı organizasyonunun yapılacağını ifade eden Er, bu etkinlikle ıslah faaliyetlerinin geliştirilmesinin, ıslah ve proje temelli uzun vadeli iş birliklerinin ve tarım sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Bitki Islahı Proje Pazarı kapsamında 24 Kasım'da ANFAŞ Balo Salonu'nda projelerin sergileneceğini belirten Er, değerlendirme sonunda ilk üçe giren projelerin ödüllendirileceğini bildirdi.



Er, pazara projesiyle katılmak isteyenlerin başvurularının alınmaya başlandığını ve 28 Ekim'e kadar https://bipp.akdeniz.edu.tr/ adresinden müracaatta bulunulabileceğini belirtti.





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