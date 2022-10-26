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Serik'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA

Serik'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

ANTALYA (AA) - Serik'te motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

O.T. (61) idaresindeki 07 C 82274 plakalı minibüs, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Al Ahmed'in (26) kullandığı 07 MA 8698 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Al Ahmed yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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