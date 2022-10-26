Antalya'da 29 Ekim'de belediyeye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları amacıyla cumartesi günü belediyeye ait resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ve nostalji tramvayı ücretsiz hizmet verecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.