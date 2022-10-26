Kaş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

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ANTALYA (AA) - Kaş ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik kuralları konusunda eğitim verildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrencilere yönelik yapılan eğitimde, genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi, öğrencilerin okul servis araçlarında ve yaya geçitlerinde hareket tarzları konularını anlattı.



Kaş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, Dirgenler İlköğretim Okulu’ndan 40 öğrenci ve 2 öğretmen yer aldı.

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