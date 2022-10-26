Alanya'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Kestel Mahallesi'ndeki bir inşaatın 4. katında dış cephe uygulaması yapan İlhan Çulcu (32), dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Çulcu, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekibince Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çulcu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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