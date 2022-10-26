Melek yatırımcılar, WBAF Akdeniz Kongresi'nde buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen "Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF2022) Akdeniz Kongresi" kapsamında zirveler düzenlendi, melek yatırımcılar tecrübelerini paylaştı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ev sahipliğinde Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde, 92 ülkeden 500 melek yatırımcının katılımıyla dün başlayan kongre devam ediyor.

Kongrede 25 ülkeden 50 startup, küresel fon bulmak için sunum yaptı, yeni iş fikirlerini anlattı, yatırımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Farklı salonlarda da Küresel Kadın Liderler Zirvesi, Etik İşlemler Zirvesi, Küresel Bilim Zirvesi ve Küresel Startup Zirvesi yapıldı.

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, AA muhabirine, iki gün süren kongrenin dolu dolu geçtiğini ve yatırım dünyası için verimli olduğunu söyledi.

Küresel fon bulma sahnesinde Kosta Rika'dan Tayland'a, Güney Amerika'dan Brezilya'ya 25 ülkeden startupların sunum yaptığını ifade eden Altuntaş, geniş bir coğrafyadan katılım olduğunu ifade etti.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen dört zirvenin de önemli olduğunu vurgulayan Altuntaş, zirvelerde ise 60 ülkeden 74 konuşmacının bilgi ve deneyimlerini paylaştığını kaydetti.

Altuntaş, Türk melek yatırımcıların da kongrede stantlar kurarak, sunumlar yaparak yerini aldığını belirterek, "Tüm katılımcılar açısından hem yatırım becerilerini geliştirmeleri hem startupların daha fazla fon bulabilmeleri hem de gerekli altyapıyı edinebilmeleri açısından önemli bir kongre." diye konuştu.

Kongrenin bugün kapanış konuşmasıyla sona ereceğini anlatan Altuntaş, kongrenin gelecek yıl Güney Afrika'da düzenleneceğini, bunun için lisans anlaşması imzaladıklarını ifade etti.

- "Bölgemiz çekici bir merkez olacak"

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Aylin Tumay da Dünya Melek Yatırım Forumu ile dört yıl önce İstanbul'da tanıştıklarını ve Antalya'da düzenlenmesi için iş birliği yaptıklarını söyledi.

Kongreye yüksek katılım olduğunu vurgulayan Tumay, şunları kaydetti:

"Girişimciler var. Yatırımcılara sunumlar yapıldı. 17 Türk firmamız katıldı. Yatırım için de görüşmelerini yapacaklar. Önemli bir kongre. Teknokentimiz 2018'de kuruldu. Çok ciddi anlamda bir talep var. Teknoloji geliştirmek isteyen girişimcilere ofisleri vereceğiz. Çok ciddi teşvikler var. OSB Teknopark olarak da girişim sermayesi yatırım fonunu kurmak için adım attık. Bununla ilgili görüşmeleri yaptık ve fonu kuracağız. Bu çok önemli çünkü bölgede çok ciddi gençler, girişimciler var. Yatırım fonu kurulduktan sonra bölgemiz çekici bir merkez olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.