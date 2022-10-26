Alanya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Türk Mahallesi'ndeki evinin önünde Osman Ersoy (50), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ersoy'u hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Ersoy, hayatını kaybetti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.