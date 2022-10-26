Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini denize girerek çıkardı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, ekim ayının son günlerinde denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 36 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Kimi vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaptı, kimi ise yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı.

Ailesiyle denize girmek için sahile gelen Selami Karadayı, Antalya'da dört mevsim denize girilebildiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının yaz günlerini andırdığını belirten Karadayı, "Ekim ayının son günlerine yaklaşıyoruz ama hava hala çok güzel. Sabah saatlerinde denize girmek için sahile geldik. Deniz suyu oldukça sıcaktı. Bol bol yüzdüm. Kasım ayının sonuna kadar denize girmeye devam edeceğim." diye konuştu.

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