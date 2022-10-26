Antalya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG silahlı terör örgütünün ve örgüte yardım eden kişilerin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma kapsamında PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma bulunan M.H'nin Antalya İl Jandarma Komutanlığınca alınan ifadesinde bazı kişilerin terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu M.N. ve A.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı adreste yapılan aramada ise terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.





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