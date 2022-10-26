Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı Antalya'da sürüyor

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ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin adil, barışçıl, sürdürülebilir ve herkes için spor anlayışını hayata geçirmek yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Kasapoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bjorn Berge'nin de katılımıyla gazetecilere açıklamada bulundu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde 54 ülkeden ve 30 uluslararası spor kuruluşundan katılımcıların yer aldığı konferansın çok verimli geçtiğini belirtti.

Konferanstaki toplantılarda spor politikalarının uygulanmasında karşı karşıya kalınan zorluklar ve sağlıklı yaşam noktasında fiziksel aktivitenin önemi gibi konu başlıklarını ele aldıklarını dile getiren Kasapoğlu, sporun mevcut durumunu ve geleceğini tartıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmasının sportif gelişim anlamında kat ettikleri mesafeyi göstermesi bakımından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye adil, barışçıl, sürdürülebilir ve herkes için spor anlayışını hayata geçirmek yolunda emin adımlarla ilerlemekte, aynı şekilde uluslararası zeminde de bu doğrultudaki çabalara öncülük etmektedir. Sporu tabana yayma, herkes için erişilebilir kılma ve evrensel değerlerle buluşturma doğrultusundaki iş birliğimiz, Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı’nı düzenlememizle yeni bir boyut kazanıyor. Bu da bize, konferans ile hedeflediğimiz sonuca ulaştığımızı gösteriyor." diye konuştu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bjorn Berge ise Türk yetkililerine çok iyi bir organizasyon sağladıkları için teşekkür etti.

Herkes için sporun önemine dikkati çeken Berge, sporun eşitlik, şeffaflık olduğunu, insanların iyi yerlere gelebilmeleri için de bir fırsat oluşturduğunu kaydetti.

Berge, Avrupa Konseyi'nin daha güçlü ve demokratik bir gelecek sağlamak için spora odaklandığını dile getirdi.





- Türkiye, Macolin Sözleşmesi'ni imzaladı





Konferansta, sporda yolsuzluk ile mücadele konusunda uluslararası statüdeki tek anlaşma özelliğinde bulunan "Spor Müsabakalarının Manipülasyonu Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Macolin Sözleşmesi)" Bakan Kasapoğlu ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'in de katıldığı tören ile imzalandı.

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