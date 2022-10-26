19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Endonezya'yı 2-1 yendi

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ANTALYA (AA) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Endonezya'yı 2-1 mağlup etti.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde Avrupa Şampiyonası Elit Tur karşılaşmaları için kampa giren milli takım, Endonezya ile hazırlık maçı yaptı.

Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip, 16. dakikada Ayberk Kaygısız ve 78. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı gollerle 2-1 kazandı.

Rakip Endonezya'nın golünü ise 90+2. dakikada Dony Tri Pamungkas kaydetti.

Millilerin Antalya kampı, yarın sona erecek.

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