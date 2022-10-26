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Antalya'da meme kanseri farkındalığı için yürüyüş düzenlendi

AA

Antalya'da meme kanseri farkındalığı için yürüyüş düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bando takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi ve özel bir hastane iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş, Erdal İnönü Kent Parkı'ndan Engelsiz Kafe'ye kadar sürdü.

Hastanenin Genel Cerrahı Prof. Dr. Refik Ayten, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.

Meme kanserinin çok sık görüldüğüne dikkati çeken Ayten, her 7 kadından birinin meme kanseri olduğunu dile getirdi.

Yapılabilecek en önemli şeyin erken tanı olduğuna değinen Ayten, "Annelerden bebeklerini en az bir yıl beslemelerini rica edeceğim. Meme kanseri için bu koruyucu bir etkiye sahip. Herhangi bir şikayeti olmayan kadınlar, 40 yaşından sonra mutlaka muayene olsun." dedi.

Daha önce kanser tedavisi gören ve farkındalık yürüyüşünde yer alan Elife Demirezer de tecrübelerini paylaştı.

Kendisine 2019'da meme kanseri teşhisi konulduğunu anlatan Demirezer, "Bunu ilk öğrendiğimde hayatım çok değişti. Üç senede birçok ameliyat geçirdim ama bu hayatımın sonu olmadı. Her şeyden önce hayatta olmak zorundayım. Bu küçük şeyin beni alt etmesine izin vermedim. Çok şükür atlattım. Ben göğüslerim olmasa da bir kadınım, bir anneyim ve bir eşim." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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