Antalya'da okulun çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulun çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Fığla Mahallesi'nde güçlendirme çalışmaları nedeniyle boş olan Alanya Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.

Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere, 3 okulun yan yana bulunduğu bölgede çatıda yangın çıktığını söyledi.

Riskli kategoride bulunan okul binasının boş durumda olduğunu belirten Ürkmezer, "Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çatı haricinde bir zarar söz konusu değil. Soğutma çalışmaları bittikten sonra hasar tespit çalışması olacak. Yenileme çalışmasında olan okuldaki yangının çıkış nedeni de araştırılacak. Başka okula da sıçramadan söndürüldüğü için ekiplere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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