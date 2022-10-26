Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, daha sonra çift kale maçla taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sivasspor ile Antalyaspor, 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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