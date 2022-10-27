Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı "ULAQ"da ikinci üretim başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı "ULAQ"da ikinci üretim başladı

AA

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı "ULAQ"da ikinci üretim başladı

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ" serisinde Denizaltı Savunma Harbi (DSH) opsiyon görev yüklü versiyonunun üretimine Antalya'da başlandı.

ARES Tersanesi ile Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, harp başlıklı Cirit Lazer Güdümlü Füze ve 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi ile atışlarını başarıyla tamamladı. Firmalar, rüştünü ispatlayan ULAQ serisinde ikinci botun üretimine başladı.

Savunma Sanayi Başkanlığı için yürütülen proje kapsamında ULAQ SİDA serisinin ikinci ürünü DSH opsiyon görev yüklü versiyonu, Antalya Serbest Bölgesindeki ARES Tersanesi'nde üretilecek.

- Yeni ULAQ SİDA, daha üstün özelliklere sahip olacak

ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, AA muhabirine, ULAQ SİDA'nın, zorlu deniz koşullarında insan hayatını riske atacak ortamlardan mürettebatı uzaklaştırmak ve riskli alanlarda daha emniyetli görevler icra edebilmek amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Botun uzaktan kontrol edilebilir bir bot olmanın ötesinde otonom bir araç olduğunu dile getiren Yıldırım, aracın C band ve uydu üzerinden kontrol edilebildiğini ya da otonom şekilde hareket edebildiğini kaydetti.

İlk aracın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir ULAQ SİDA için üretime devam ettiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Üretimine başladığımız Denizaltı Savunma Harbi opsiyon görev yüklü versiyonu, prototip bottan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olacak. Üzerine koyduğumuz silah yükü daha gelişmiş olacak. Prototip olarak ürettiğimiz ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken yeni üretilecek ULAQ SİDA (DSH) botunda bu miktar 4,5-5 tonları bulacak. Mevcut botta güdümlü füze ya da 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebilirken yeni üretilecek botumuz aynı anda hem liman savunma hem su üstü harbi görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahip olacak, yani birden fazla faydalı yük aynı anda tekne üzerinde konuşlandırılabilecek. Tüm bu faydalı yüklere ek olarak yeni botun üzerinde deniz altı savunma harbine yönelik faydalı yükler de entegre edilecek."

- Yerli motor kullanılacak

Onur Yıldırım, üretimlerde yerli ürün kullanımına büyük önem verdiklerini ve "Ne Kadar Yerliysen O Kadar Millisin" mottosuyla ürünleri dizayn ettiklerini belirtti. Bu doğrultuda her parçanın yerli olanını tedarik etmeye özen gösterdiklerini anlatan Yıldırım, "Yerli motor üretimi yapan TÜMOSAN ile teknik görüşmeleri tamamladık. Gelinen noktada yeni üretimine başlanan ULAQ' da yerli motorlar kullanılacak. ULAQ botunda yerli motor kullanacak olmanın heyecanı ile beraber bu konuda ilk olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Botun insansız savunmanın getirdiği çok sayıda avantaja sahip olacağını, personelin riskli alanlardan uzak tutulacağını dile getiren Yıldırım, botun mavi vatanda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu her noktada kullanılabileceğini kaydetti.

Yeni ürün için çalışmalara mayısta başladıklarını aktaran proje yöneticisi Yıldırım, "12 ayda tamamlayıp, gelecek yıl mayısta testlerine başlamayı planlıyoruz. Kasım 2023'te de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)152 OTEL AVRUPALI EMEKLİLERİ BEKLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)152 OTEL AVRUPALI EMEKLİLERİ BEKLİYOR
152 otel Avrupalı emeklileri bekliyor
YEREL HABERLER 152 otel Avrupalı emeklileri bekliyor
Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
(Görüntülü) ANTALYA - ALANYA&#039;DA LİSENİN ÇATI KATINDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - ALANYA'DA LİSENİN ÇATI ...
Alanya'da lisenin çatı katında yangın (2)
YEREL HABERLER Alanya'da lisenin çatı katında yangın (2)
Alanya'da lisenin çatı katında yangın
YEREL HABERLER Alanya'da lisenin çatı katında yangın
Antalya'da okulun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da okulun çatı katında çıkan yangın ...
Antalya'da meme kanseri farkındalığı için yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da meme kanseri farkındalığı için yürüyüş ...
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Endonezya'yı 2-1 yendi
YEREL HABERLER 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Endonezya'yı 2-1 ...
Evinin önünde vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Evinin önünde vurularak öldürüldü
Kazada uzman çavuş ve 8 aylık oğlu hayatını kaybetti, eşi yaralandı
YEREL HABERLER Kazada uzman çavuş ve 8 aylık oğlu hayatını kaybetti, ...
Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar ...
Bakan Kasapoğlu, Hollandalı eski futbolcu Seedorf ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Hollandalı eski futbolcu Seedorf ile ...
Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar ...
Antalya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik ...
(Görüntülü) KAYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜYLE YOLCUYU İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜYLE YOLCUYU ...
Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini denize girerek çıkardı
YEREL HABERLER Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini denize ...
Alanya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Alanya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ...
GÜNCELLEME - Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu uzman çavuş baba ile bebeği öldü, anne yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu ...
Antalya'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
Melek yatırımcılar, WBAF Akdeniz Kongresi'nde buluştu
YEREL HABERLER Melek yatırımcılar, WBAF Akdeniz Kongresi'nde buluştu
Alanya'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Alanya'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
Kazada kamyonette sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Kazada kamyonette sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekibi ...
Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kazada 53 metre fren izi
YEREL HABERLER Skuterdeki liseli 2 arkadaşın öldüğü kazada 53 metre ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.