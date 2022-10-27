Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Süleyman E'nin (43) kullandığı minibüs, Fığla Mahallesi'nden geçen çevre yolunda, İsa Şevik (27) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Şevik ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şevik, kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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