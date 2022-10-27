4. Antalya Turizm Fuarı başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, yerli ve yabancı 10 binden fazla turizm profesyonelini ağırlayacak olan Antalya Turizm Fuarı, kapılarını açtı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ANFAŞ Antalya Expo Center'daki fuarın açılışında, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir." sözünü hatırlatarak, kentin denizi, kumu, güneşi, tarihi ve kültürüyle dünyada önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Kentte her yıl milyonlarca turist ağırlandığını dile getiren Yazıcı, Antalya'da yaşayan herkesin turizmin önemini ve ülkeye sağladığı katma değeri bilerek çalıştığını ifade etti.

Kaliteden taviz vermeden dünyaya en iyi hizmetinin verildiğini belirten Yazıcı, "Tüm kurum ve kuruluşların, özel sektörlerin ve tüm paydaşların koordinasyonunda 2022'yi güzel geçirdik. Dün itibarıyla havalimanına gelen yabancı turist sayısı 12 milyon 545 bine ulaştı. Bu yıl 13 milyonu geçeceğiz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Türkiye ile turizm noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Türkiye'nin turizmde önemli bir ülke olduğuna işaret eden Ataoğlu, KKTC olarak da turizm pastasından daha fazla pay almak istediklerini dile getirdi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile tanıtım filmleri yaptıklarını belirten Ataoğlu, Türkiye'den de turist beklediklerini ifade etti.

- "Türk turizminin potansiyeli çok daha iyi"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Zorlu süreçlerin ardından tüm dünyada turizm sektörünün düştüğü yerden kalkıp koşmaya başladığı bir dönemin yaşandığını ifade eden Bağlıkaya, "Evlerine kapatılmış insanların yeniden ve büyük bir istekle gezmeye başlamaları, turizmin bir ticari faaliyetin ötesinde insani ihtiyaç ve hak olduğunu gösteren önemli bir bulgu olarak tarihe geçecek." dedi.

Turizmciler olarak turiste müşteri değil misafir gözüyle baktıklarını belirten Bağlıkaya, Türk turizminin ve turizmcilerinin başarısının altındaki en önemli unsurun da bu olduğunu dile getirdi.

Turizmde küresel salgından sonra bir toparlanma yaşandığına işaret eden Bağlıkaya, "Turizm sektörümüz, üzerindeki toprağı atıp ayağa kalktı ve neredeyse 2019 yılında elde ettiği rakamları yakaladı." diye konuştu.

Bağlıkaya, Türk turizminin potansiyelinin çok daha iyi olduğunu ve daha fazla çalışma yapılarak gerek gelir noktasında gerekse turist sayısında önemli başarılara ulaşılabileceğini kaydetti.

- "Turizmin birçok sektöre de önemli katkısı bulunuyor"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da turizmde bu yıl önemli rakamlara ulaşıldığını, salgın sonrası en yoğun dönemin yaşandığını söyledi.

Yağcı, turizmin birçok sektöre de önemli katkısı bulunduğunu belirtti.

Küresel salgın döneminde turizmin yeniden hareketlenmesi için tüm paydaşlarla önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Yağcı, "Türkiye'de 70 milyon, Antalya'da 20 milyon turiste ulaşabiliriz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz takdirde bunu başarabiliriz." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar da turizmin hem Türkiye hem de Antalya için önemli olduğunu vurguladı.

Fuar, yarın sona erecek.

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