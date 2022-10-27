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Dünya Melek Yatırım Forumu, Türkiye'de melek yatırımcıların sayısının artmasını hedefliyor

AA

Dünya Melek Yatırım Forumu, Türkiye'de melek yatırımcıların sayısının artmasını hedefliyor

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, Türkiye'nin son 6 yılda "melek yatırımcılar" sıralamasında Avrupa'da 37'nci basamaktan 5'inci basamağa yükseldiğini belirterek, "Türkiye, Latin Amerika'dan başlayarak tüm dünyada melek yatırımcılığın kuluçka merkezi haline geldi." dedi.

Altuntaş, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ekonomide oyunun kurallarını değiştirdiğini, geleneksel ekonominin oyuncularının artık startup ekonomisinden nasıl istifade edebileceğini anlamaya çalıştığını söyledi.

Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Melek Yatırım Ağı kurulduğunu dile getiren Altuntaş, şöyle devam etti:

"Bu ağın kurucularının tamamına yakını restoran, otel sahibi ve sair. Geleneksel ekonomiden gelen girişimciler. Neden böyle oldu? Girişimciler, artık dijital transformasyonu gerçekleştiremedikleri takdirde büyük şirket bile olsalar tüketiciyle aynı dili konuşamayacaklarını anlamaya başladı. Startuplar yıllardır dijital transformasyonun, mobil teknolojilerin IT ile ilgili tüm işlerin zaten içinde olan insanlar. Startup girişimcileriyle daha yakın irtibatta olabilmek için melek yatırım ağlarına artık yatırımcı olarak geleneksel girişimciler, KOBİ'ler girmeye başladı. Bu da dünyada startup pazarının büyümesini ve startup şirket değerlerinin artmasını sağladı."

Salgının startup dünyasına pozitif bir etkisinin olduğunu, startupların o süreçte de büyüdüğünü ifade eden Altuntaş, bu yapıların kısa zamanda ortaya çıkamayacağını, zaman gerektirdiğini belirtti.

Altuntaş, dijital transformasyonun salgın öncesinde sadece büyük şirketlerin düşündüğü bir konu olduğunu, ama artık en küçük şirketten belediyelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin ana konusunun dijital transformasyon olduğunu söyledi.

- "Melek yatırımın öneminin duyurulması gerekiyor"

Altuntaş, "melek yatırımcı"nın startupların fikirleri doğrultusunda henüz yolun başında olan bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişi olduğunu ifade etti.

"Melek yatırımcılar"ın sadece para değil çevresinin, tecrübelerinin de startupların işine yaracağını belirten Altuntaş, "Türkiye, son 6 yılda melek yatırımcılar sıralamasında Avrupa'da 37'nci sıradan 5'inci sıraya kadar yükseldi." dedi.

Bu yükselişte yasal düzenlemelerin çok etkili olduğunu dile getiren Altuntaş, bu düzenlemelerle vergi teşvikinin sağlandığını söyledi. Altuntaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Hazineden onaylı 520 melek yatırımcı var. Bu sayının İngiltere'deki gibi 10 bine kadar büyümesini hedefliyoruz. Melek yatırımın öneminin duyurulması gerekiyor. Ne kadar duyurulursa insanlar daha fazla melek yatırımcı olacaklar ve ekonomimiz büyüyecek. Latin Amerika Melek Yatırım Ağının kuruluşu Türkiye'de yapıldı. Türkiye, Latin Amerika'dan başlayarak tüm dünyada melek yatırımcılığın kuluçka merkezi haline geldi. Bu çok önemli."

Startupların bakış tarzı olmadan büyümenin mümkün olamayacağını ifade eden Altuntaş, "Melek yatırımcılık 'zenginlerin ancak yapabileceği' bir şey gibi algılanabiliyor. Avrupa Komisyonunun yaptığı araştırmaya göre, melek yatırımcılar yıllık ortalama 20 bin avro civarında yatırım yapıyor. Avrupa'da 9 milyar avroluk, 340 bin melek yatırımcıdan bahsediyoruz. Bunun ortalaması 20 bin avro. Tabii ki her ülkeye göre değişebiliyor." diye konuştu.


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