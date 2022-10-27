Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan kişiyi ormanlık alanda başına taşla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, borç aldığı arkadaşı İbrahim Deniz'i öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Nurmehmet H. (52), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesinden İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin tespiti için istenen rapor okundu. Raporda, Deniz'in ölüm nedeninin düşme sonucu kafasının taş ve kayalara çarpması ile mümkün olamayacağı, kafaya sert/künt bir cismin direkt vurulması ile oluşacak nitelikte olduğu bildirildi.

Sanık Nurmehmet H. savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Tutukluluktan dolayı mağdurum. Tahliyemi istiyorum. Bu işin faili ben değilim." dedi.

Sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını isteyen avukatları, davanın kapalı yapılmasını ve basın yasağı konulmasını talep etti.



Bu talepleri reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kepez ilçesindeki ormanlık alanda 13 Aralık 2021'de yürüyüş yapan kişiler tarafından bulunan cesedin İbrahim Deniz'e ait olduğu belirlenmişti.

Başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Deniz'in, en son görüştüğü Nurmehmet H. tutuklanmış, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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